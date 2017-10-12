(Görüntülü Haber) Toroslar'da duvarlar ünlü ressamların eserleriyle renklendi

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in merkez Toroslar İlçesi\'nde, \'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi\' kapsamında eski binaların duvarları dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonları ile renklendi.



Toroslar İlçesi\'ndeki Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının dış cepheleri Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Diego Rivera, Neşet Günal ve Osman Hamdi Bey\'in eserlerinin reprodüksiyonları ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından çizildi. Başkan Tuna da vincin üzerine çıkarak, eline fırçayı alıp dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo\'nun resminin reprodüksiyonlanmasına eşlik etti. Hayata geçirdikleri projenin kent estetiği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Tuna, binaların dış cephelerini ünlü ressamların resimleriyle tuvale dönüştürdüklerini ve böylelikle metruk görünümdeki soğuk duvarların şimdi daha sıcak bir görünüme kavuştuğunu söyledi.



Akbelen Bulvarı üzerindeki cephe görünümlü 21 binayı boyadıktan sonra bu çalışmayı Güneykent Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı üzerinde devam ettirecekleri bilgisini veren Tuna, \"2014-2019 yılları arasındaki hizmet projelerimizden bir tanesi de cadde ve bulvar güzergahındaki binaların daha sağlıklı hale getirilmesi ve görüntü güzelliğinin sağlanmasıydı. 21 binamızı dünyada öne çıkan ressamların meşhur resimleriyle taçlandırıyoruz. İlgi ve dikkat çeken bu projemizle metruk görüntü içerisinde olan bu binalar daha sıcak ve hoş görünüme kavuştu. Bu, sanata verdiğimiz değerin de en güzel göstergesidir. Aynı zamanda çocuklarımızın iyi resim yapma yönünde de heveslendirecek bir projedir\" dedi.

