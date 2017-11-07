(Görüntülü Haber) Toroslar'a mevsimin ilk karı yağdı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in merkez Toroslar ilçesine bağlı, kent merkezine 38 kilometre uzaklıkta ve denizden 87 metre yükseklikte bulunan Tırtar Mahallesi\'ne mevsimin ilk karı yağdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tırtar Mahallesi\'nde aniden etkili olan kar yağışının ardından harekete geçerek, karla mücadele çalışması başlattı. Cocak Deresi bölgesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Yörükler ve hayvanları, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kırsala Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 saat süren ve başarı ile tamamlanan çalışmanın ardından kurtarıldı. Bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan 25 kilometrelik yolu açarak, mahsur kalan Yörükleri ve koyunlarını kurtaran ekipler, aç kalan hayvanlara da yem götürdü. Ekipler bir yandan da yolda tuzlama çalışması yaptı. Aniden yağan kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten Arslanköy Mera Birlik Başkanı Hasan Dudaklı, \"24 saattir yağan kardan dolayı koyunlarımız ile birlikte mahsur kaldık. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buraya kadar gelerek, yoğun bir çalışma sonrası yolumuzu açtı. Koyunlarımızı kurtardı. Burada toplam yedi sürü var. Kardan dolayı biz yem getiremedik ve koyunlarımız açlıktan ölecekti. Aniden bastıran kar nedeniyle mağdur olacaktık. Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerinden Allah razı olsun\" dedi.