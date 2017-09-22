(Görüntülü Haber) Töre cinayetlerine farkındalık için işçilere 'Roza' hediyesi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de faaliyet yürüten Yörüksüt A.Ş., \'Baba Beni Öldürme\' projesi kapsamında, çalışanlarına töre cinayetlerinin konu edindiği \'Roza\' isimli kitabı dağıttı. Yörüksüt Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz, çalışanlarını bilgilendirerek farkındalık yaratmak amacıyla \'Baba Beni Öldürme\' projesini geliştirip hayata geçirdi. Toplumun kanayan yarası olan töre cinayetlerine \'Dur\' demek amacıyla kolları sıvayan Öz, turizmci, işadamı ve yazar Hamit İzol tarafından kaleme alınan, okuduktan sonra kendisini etkileyen \'Roza\' kitabı çalışanlarına hediye etme kararı aldı. Yazar İzol\'u da fabrikaya davet eden Öz, töre cinayetlerinin yarattığı toplumsal ve kişisel tahribatın anlatıldığı 500 kitabı çalışanlarına dağıttı. İşçilerle fabrikada buluşup kitap üzerine sohbet eden İzol da, her bir kitabını imzalayarak işçilere takdim etti. KATKI SAĞLAMAK İSTEDİK İmza töreni öncesi söz alan Yörüksüt Yönetim Kurulu Başkanı Öz, şöyle dedi: \"Kitabı okuduğumda, bu kitabın insanlara bir çok şey katabileceğine inandım. Bu çerçevede, kitapta verilen mesajı bir çalışanımıza bile ulaştırırsak, bir insanı bir noktadan diğer noktaya taşımız oluruz. O yüzden bu değerli eseri çalışanlarımızla paylaşmak istedik. Umarım bir katkı sağlamış oluruz.\" KIZLARIMIZ İFTİRA İLE ÖLDÜRÜLÜYOR Türkiye\'de bugün iftira ile öldürülen bir çok genç kız olduğunu ifade eden yazar İzol ise, \'\'Burada çalışan arkadaşlarımız Roza\'yı okuduktan sonra görecekler ki onların hayatını, hepimizin hayatını ve geçmişini anlatan bir kitap. geçmişte çektiğimiz acıları, töreye kurban giden genç kızlarımızı anlatıyoruz. Bunu okuduğunuz zaman inanıyorum ki gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. O zaman bu projeyi takdir edeceksiniz. Bu bir kültür meselesi. Sadece Doğu\'da değil, İç Anadolu\'da, Karadeniz\'de de yaşanıyor bunlar. Bu eğitimle alakalı. başlatılan bu projeyi basın ön plana çıkarınca inanıyorum ki toplumu etkileyecek. Hiç bir baba ölüm emrini içi rahat vermez. Mahalle baskısı, namus baskısı altında bu emri niye verdiğini de bilmez\'\' diye konuştu. Konuşmaların ardından İzol, kitapları imzalayarak işçilere verdi.