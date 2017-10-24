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(Görüntülü Haber) Toprak yığınının altında kalan işçi, hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi'ndeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi'de sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, toprak kayması meydana geldi

24 Ekim 2017 21:32

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'ndeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi\'de sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, toprak kayması meydana geldi. Toprak yığının altında kalan işçi 25 yaşındaki Nevzat Saçan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü adına, taşeron firma tarafından Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Tandoğan Caddesi üzerinde, iş makineleriyle açılan kanalizasyon çukurunda çalışmalar sürerken, toprak kayması meydana geldi. Toprak yığınının altında kalan Nevzat Saçan, göğsüne kadar toprağa gömüldü. Acı içerisindeki işçinin sesini duyan bir arkadaşı, durumu 112 Acil Servis ile İnegöl İtfaiyesi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekiler, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraş sonucu kurtarılan yaralı işçi, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Saçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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