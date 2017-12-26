T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Toprak kayınca çukura düşen 2 işçi yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, altyapı çalışması sırasında kazılan toprağın kayması sonucu 2 işçi çukura düşerek yaralandı

26 Aralık 2017 19:56

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde, altyapı çalışması sırasında kazılan toprağın kayması sonucu 2 işçi çukura düşerek yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında, Çilimli Ulucami Mahallesi\'nde meydana geldi. Çilimli Belediyesi\'nin kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesinin kazdığı alanda çukurun etrafındaki toprak yığını kaydı. Bu sırada kazı alanının yanında bulunan işçiler İsmail Kahriman ve Kadem Tuncer dengelerini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurun içine düştü. Açılan çukurun etrafında bulunan işçiler hemen müdahalede bulunarak arkadaşlarını çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEOlayUlucami MahallesiBelediyesiBuKahrimanKadem TuncerAçılanAcilDüzce Atatürk Devlet HastanesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24