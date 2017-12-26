(Görüntülü Haber) Toprak kayınca çukura düşen 2 işçi yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde, altyapı çalışması sırasında kazılan toprağın kayması sonucu 2 işçi çukura düşerek yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında, Çilimli Ulucami Mahallesi\'nde meydana geldi. Çilimli Belediyesi\'nin kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesinin kazdığı alanda çukurun etrafındaki toprak yığını kaydı. Bu sırada kazı alanının yanında bulunan işçiler İsmail Kahriman ve Kadem Tuncer dengelerini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurun içine düştü. Açılan çukurun etrafında bulunan işçiler hemen müdahalede bulunarak arkadaşlarını çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.