(Görüntülü Haber) Toplumda farkındalık için engelli çocuklar garsonluk yaptı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla, down sendromlu ve otizmli çocuklar bir kafede müşterilere çay ve yemek servisi yaptı. Ortaca Belediyesi Kent Konseyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla dün bir etkinlik düzenledi. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Özel Başaran Rehabilitasyon Okulu ile Güzelyurt Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ve velilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, bir kafede yarı zamanlı çalışan 10 zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu çocuk, müşterilere çay ve yemek servisi yaptı. Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin, engellilerin toplumda önemli bir yere sahip olduklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise asıl engelin zihinlerde bulunduğunu belirterek, \"Zihinlerdeki engeli aşmak fiziksel engeli aşmaktan çok daha zor. Bu çocuklarımızın bizim kadar yaşama hakları olduğunu biliyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, hayata tutunmalarını sağlamak bizim görevimiz. Bugün çocuklarımızın yaptığı işi ve hayata tutunma çabalarını görünce çok mutlu oldum. Bunu bizzat gözlemlemek çok hoş. Ortaca Belediyesi olarak bu insanların farkındalıklarını hissetmek ve onlara yeni yaşamlar sunmak için elimizden geleni yapacağız\" dedi. Kaymakamı Oktay Erdoğan da down sendromlu ve otizmli çocukların yanında olduklarını söyleyerek, \"Gerçekten de usta garsonları aratmadılar. Siparişlerimizi alıp düzgün bir şekilde servis ettiler. İnşallah bu gençlerimiz ve çocuklarımızı bundan sonra her alanda görmek istiyoruz\" diye konuştu. ENGELLİLERE İSTİHDAM SAĞLANSIN Şef garson Mustafa Yıldırım\'ın annesi Bircan Yıldırım, zihinsel engelli bireylere de istihdam sağlanmasını istediklerini söyledi. Yıldırım, \"İnşallah insanlar bir gün engellilerin burada gerçekte de çalışabileceklerini anlayabilir. Devletimiz onlara da istihdam sağlasın. Bedensel engelliler kadar bizim çocuklarımız da verilen talimata uyuyor, bazı işleri yapabiliyor. İnşallah bu tür organizasyonlar sonuç verir\" dedi. Cafe sorumlusu Melih Kıydan, tüm iş yerlerinin engellilere bir fırsat verebileceğini belirterek, ayda bir, özel gereksinimli çocukları toplumla bütünleşmelerini sağlamak için konuk edeceklerini ifade etti.