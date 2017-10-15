T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Toplum destekli polis, çocukları mutlu etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 'Herşey Bir Umutla Başlar' projesi kapsamında ilçelerde yaşayan öğrenciler, kent merkezinde ağırlandı, tarihi ve turistik yerler gezdirildi

15 Ekim 2017 13:18

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından \'Herşey Bir Umutla Başlar\' projesi kapsamında ilçelerde yaşayan öğrenciler, kent merkezinde ağırlandı, tarihi ve turistik yerler gezdirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hazırlanan ÇOGEP faaliyetleri kapsamında yapılan \'Herşey Bir Umutla Başlar\' projesi kapsamında Kayseri kent merkezini hiç görmeyen 12 ilçeden 480 öğrenci kent merkezine getirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından karşılanan öğrenciler, günün anısına selfie çekti. Hunat Cami\'ni, Hunat Hatun Medresesi\'ni, Anadolu Medeniyetler Müzesi\'ni, Kadir Has Stadyumu\'nu gezen, Erciyes Dağı\'na çıkarılan öğrenciler, ziyaretin son bölümünde de sinema keyfi yaşadı. Kayseri merkezine ilk defa geldiğini belirten Ravza Nur Demir, \"Daha önce hiç görmediğim ve bilmediğim yerlerigezdim. Çok mutlu olduk\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİEmniyet Müdürlüğü Toplum Destekli PolislikMüdürlüğüBir Umutla BaşlarToplum Destekli PolislikKayseriKayseri Emniyet MüdürlüğüHunat Cami Hunat Hatun Medresesi Anadolu Medeniyetler Müzesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24