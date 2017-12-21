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(Görüntülü Haber) Toplu taşımada temassız ödeme dönemi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Kentkart işbirliği ile toplu taşımada kullanım amacıyla hayata geçirilen 'Temassız Mastercard' uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı

21 Aralık 2017 19:12

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Kentkart işbirliği ile toplu taşımada kullanım amacıyla hayata geçirilen \'Temassız Mastercard\' uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı. Gaziantep\'te toplu taşıma kullanıcıları artık bozuk para ya da bilet ile uğraşmadan, temassız Mastercard kredi kartlarını veya mobil cüzdanlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak ödemelerini yapabilecek. Gaziantep\'e gelen misafirlerin rahatlıkla toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi için kolaylık sağlanıyor. 15 Ocak\'a kadar Pazartesi günleri ilk iki şehir içi yolculuğu ücretsiz olacağı projenin tanıtım toplantısına; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Mastercard Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, Kentkart Kurucu ortağı Ahmet Basmacı\'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Türkiye geneli tek kart sistemine geçiş yapıldığında en hazır şehrin Gaziantep olacağını söyleyen Fatma Şahin, Kentkart Türkiye\'deki tek kart sistemine geçecek olduğu zaman buna en hazın alt yapıya sahip şehir Gaziantep olacak. Geçmişte toplu taşıma aracında yaşanan sıkıntıları vatandaşa yansıtmadan gidermek için çalışmalar yaptık. 6 ay gibi kısa bir sürede mevcut sistemi kontrol edip vatandaşların şikayetlerini azalttık. Diğer ülkelerle yarışan bir sisteme entegre olup Türkiye\'nin en iyi modelini oluşturabilme noktası gelebilmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum dedi Toplantı sonunda soru-cevap şeklinde devam etti. Mastercard Başkan Yardımcısı Onur Kurşun\'a plaket verildi. Programın ardından Fatma Şahin dışarıda bulunan otobüste Mastercard\'ı deneyerek otobüse bindi.

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