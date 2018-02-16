(Görüntülü Haber) Toplu taşıma aracında yankesicilik kamerada

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te S.A.\'nın, bindiği toplu taşıma aracındaki kadının çantasındaki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalması, kameralara yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kentte son günlerde farklı toplu taşıma araçlarında yankesicilik yöntemiyle meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı araçlardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede yolcuların çanta ve ceplerindeki telefon ile özel eşyaları çalan şüphelinin S.A. olduğu belirlendi. Kimliği saptanan S.A., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.A.\'nın üst aramasında çaldığı belirlenen 3 cep telefonu ile bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. ÇANTADAKİ CÜZDANI ÇALMASI KAMERADA S.A.\'nın halk otobüsündeki kadın yolcunun kolundaki çantada bulunan cüzdanı çalması kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, atkı ile gizlediği eliyle çantayı açıp, içerisindeki cüzdanı aldığı görülüyor.