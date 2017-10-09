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(Görüntülü Haber) Toplu taşıma aracı şoförüne saldırı anı kamerada

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın inegöl ilçesinde toplu taşıma aracının önünü kesen iki şahıs, şoföre saldırarak darp ettiler

09 Ekim 2017 14:30

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA\'nın inegöl ilçesinde toplu taşıma aracının önünü kesen iki şahıs, şoföre saldırarak darp ettiler. Ellerindeki çekiçle Toplu taşıma aracının ön camını da kıran iki genç, emniyet ekiplerince yakalandı. Olay anı ise aracın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre; Adnan menderes bulvarından gelip Park caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü M.S. yönetimindeki 16 PT 229 İNULAŞ\'a ait şehit içi yolcu taşıma yapan Toplu Taşıma Aracının önünü, kamyonetin kasasından inen iki genç kesti. Toplu taşıma aracını durduran genç, aracın ön kapısından girerek Şoför M.S.\'ye küfür ve hakaret etmeye başladılar. İddiaya göre bir kez klaksiyon çalan şoföre küfür ve hakaret eden iki genç, daha da ileriye giderek şoförü darp etmeye başladılar. Tekme tokat şoföre saldıran iki genç, kaçarken ellerindeki çekiçle aracın ön camını kırdılar. POLİS MÜDAHALE ETTİ Olayın hemen ardından gelen Emniyet ekipleri, şoförü darp eden şahısları kısa sürede yakaladılar. Şoföre saldıran O.Y. ile kardeşi Y.Y. emniyet ekiplerince gözaltına alındılar. Olay anı ise saniye saniye aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Darp edilen şoför ise saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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