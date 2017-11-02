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(Görüntülü Haber) Topladığı taşlarla minyatür sergisi açtı, atölye için hayvanlarını sattı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kızılpınar köyünde yaşayan ve çevreden topladığı taşları, el aletleri yardımıyla işleyen Abdulbari Aydın, ilk minyatür sergisini açtı

02 Kasım 2017 15:52

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kızılpınar köyünde yaşayan ve çevreden topladığı taşları, el aletleri yardımıyla işleyen Abdulbari Aydın, ilk minyatür sergisini açtı. Taş oymacılığı yapan Aydın, atölye açmak için hayvanlarını sattığını söyledi. Kızılpınar köyünde yaşayan 37 yaşındaki Abdulbari Aydın, çevrede bulduğu ve el aletleriyle işlediği taşlarla ilk minyatür sergisini açtı. Serginin açılışına Karakoçan Kaymakamı Mehmet Kocabey, Karakoçan İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Yıldız, kurum müdürleri ve yöre halkı katıldı. Doğada dolaşırken, dikkatini çeken taşları toplayıp, üzerlerine yazı yazılar yazmaya başladığını anlatan Aydın, doğal renk ve desenlere sahip olan taşları şekillendirdiğini söyledi. İşlediği taşları sergilemek ve işini büyütmek için beslediği hayvanları satarak, atölye açtığını belirten Aydın, \"Hediyelik taşların hepsi, doğal taşlardır. Kesinlikle boya veya başka renklendirici malzeme kullanılmamıştır. Taşlardaki renklerin hepsi, kendi doğal rengidir. Kızılpınar köyündeki dağlardan topladığım renkli doğal taşlardan spiral ve çeşitli el aletleri kullanarak, kılıç, balta, kama, kalkan, gitar, ağaç, kalp, şahin, kartal, at, ejderha ve serçe figürleri yaptım\" diye konuştu. Serginin açılışını yapan Kaymakam Kocabey ise taş oymacılığı yapan Aydın\'a destek olacaklarını dile getirerek, \"Bu, çok özel bir yetenek. Maliyeti olmayan doğadaki taşları toplayarak, onlara yeni şekiller kazandırıyor. Bunu ekonomiye dönüştürecek desteği ve ne gerekiyorsa yapacağız. Kendisini kutluyoruz\" dedi.

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