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(Görüntülü Haber) Topkapı alt geçitte yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL (DHA) Fatih'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

11 Ocak 2018 15:25

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL (DHA) Fatih\'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında, Topkapı Alt Geçit\'te meydana geldi. Kamyonet ile Topkapı-Zeytinburnu seferi yapan yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi ve yolcu minibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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