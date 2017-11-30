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(Görüntülü Haber) Tonlarca demirin altına kalarak ölen Talha son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Pendik’te  okul çıkışı  yapım çalışması olan yolda yürürken üzerine düşen tonlarca demirin altında kalarak hayatını kaybeden   7 yaşındaki Talha Aksoy gözyaşları  içinde son yolculuğuna uğurlandı

30 Kasım 2017 18:28

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Pendik’te  okul çıkışı  yapım çalışması olan yolda yürürken üzerine düşen tonlarca demirin altında kalarak hayatını kaybeden   7 yaşındaki Talha Aksoy gözyaşları  içinde son yolculuğuna uğurlandı.


 

Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak üzerinden okul çıkışı annesi ve 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy tırın boşalttığı inşaat demirlerinin altında kaldı. Olay yerinde hayatın kaybeden küçük çocuğun cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından adli tıpa gönderildi.İşlemlerin ardından küçük çocuğun cenazesi Kavakpınar Yeşil Camiine getirildi.Cenazeye ailesi,yakınları ve Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin  katıldı..Baba Yusuf Aksoy camide taziyeleri kabul etti.Küçük çocuğun cenazesi dua ve helallik alındıktan sonra öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.


 

İHMAL VAR


 

Baba Yusuf Aksoy “Konuşçak halim yok ,çok büyük ihmal var,saat 18.30 şantiye çalışmaz.Demir iniyorsa birileri organize etmeli.Bizde bu işi yapıyoruz ,şantiyelere girip çıkıyoruz “diye konuştu.

 

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