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Spor

(Görüntülü Haber) Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Kasımpaşa ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu

19 Ağustos 2017 11:46

Beşiktaş\'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Kasımpaşa ile Beşiktaş\'ın 2-2 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu. Hiç gol pozisyonu vermediklerini belirten Tolgay, \"1 puan kazanmadık, 2 puan kaybettik. Rakibimize hiç gol pozisyonu vermedik. 2 şuttan 2 gol yedik. Üzgünüz. Maç aslında bizimdi. Çok pozisyona girdik ama son pasları iyi veremedik. Şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor. Her takım bize karşı daha dikkatli oynuyor. Bursaspor karşılaşması çok önemli. Milli maç arasına rahat girmek istiyoruz\" değerlendirmesinde bulundu. Takımın, Kasımpaşa karşısında çok iyi oynadığını söyleyen Tolgay Arslan, \"Eski futbolumuza döndük, öne doğru oynadık. Son 10 dakika rakip kilitlendi, ortalarla gelmek istedik ama olmadı. Herkese ihtiyacımız var. Gelen şansı değerlendirmemiz lazım. Biri sakatlanırsa başkası oyuna girer. Çok büyük de fark yok. Bu durum bizi de güçlendiriyor. Rekabet her zaman iyidir\" açıklamasını yaptı.

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