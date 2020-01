(Görüntülü Haber) Tolgay Arslan: "Türkiye'nin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu gösterdik"

\"Birkaç saniye kendimi kaybettim\"

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'ı 3-0 mağlup eden Beşiktaş\'ta Tolgay Arslan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

\"Sonuç 3-0 ama maça bakarsak 5-6-7 olabilirdi\" diyen Tolgay, \"Çok pozisyon kaçırdık. En önemlisi iyi bir maç oynadık. Üç puanı hakettik. Kaçan pozisyonlar oldu ama kendimize güvendik, daha çok pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Dusko\'nun sağ ayağıyla nasıl gol attığını galiba yarın konuşmamız gerekiyor. Herkesi tebrik etmek istiyorum\" dedi.

İkinci yarıda erken bir gol bulduklarını söyleyen Tolgay, \"Bu sene Türkiye\'nin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu gösterdik. Şimdi 3 maçımız kaldı. Umarım onları da alarak ilk yarıyı iyi bitiririz\" diye konuştu.

\"BİRKAÇ SANİYE KENDİMİ KAYBETTİM\"

Gomis\'in kendisine yaptığı müdahalenin ardından bayılması ile ilgili konuşan Tolgay, \"Ne oldu ben de bilmiyorum. Birkaç saniye kendimi kaybettim. Devre arasında hocamız oynayabilir misin diye sordu. Evet 15-20 dakika daha oynarım dedim. İkinci yarı zaman zaman pek göremedim. Sanki gözüme su girmiş gibi gördüm. Mecburen oyundan çıkmam gerekti\" dedi.

Herkesin her pozisyonda oynayabileceğini belirten Tolgay, sözlerini şöyle noktaladı:

\"Orta sahada belli bir pozisyon yok, herkes her pozisyonda oynayabilir. Bazen Atiba oyuna girdi, 1-0\'dan sonra ben daha defansif kaldım. Sarı kartı görünce yine öne çıktım. Herkes her yerde oynadı. Talisca sonradan girdi. Ama bu da bize alternatifimiz olduğunu ve iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor.\"