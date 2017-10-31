(Görüntülü Haber) Tolgay Arslan: "Harçlığını biriktirip gelenler oluyor, onları sevindirmeye mecburuz"

\"Sadece Beşiktaş\'ı değil tüm Türkiye\'yi temsil ediyoruz\" Ali DANAŞ-İstanbul-(DHA) Beşiktaş\'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Şampiyonlar Ligi\'nde yarın oynayacakları Monaco maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Tolgay Arslan, \"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şu an iyi gidiyoruz. İnşallah yarın alacağımız 3 puanla bir üst turu garantileriz\" dedi. \"SADECE BEŞİKTAŞ\'I DEĞİL TÜM TÜRKİYE\'Yİ TEMSİL EDİYORUZ\" Monaco maçına iyi motive olduklarına belirten Arslan, \"Tabii ki motive oluyoruz. Bizim için Şampiyonlar Ligi\'nde başarısız olur, gruptan çıkamaz gibi yorumlar yapıldı. Biz sadece Beşiktaş\'ı değil tüm Türkiye\'yi temsil ediyoruz. Bu başarıyla tüm ülkenin gurur duyması gerekiyor. Yarın zor bir maç olacak. Taraftarımızı desteğiyle iyi bir sonuç alacağız\" diye konuştu. \"HARÇLIĞINI BİRLKTİRİP GELENLER OLUYOR, ONLARI SEVİNDİRMEYE MECBURUZ\" Rakip Monaco\'nun Sidibe ve Falcao gibi oyuncuları İstanbul\'a getirmemesiyle ilgili de konuşan Tolgay Arslan, \"Monaco çok kaliteli bir takım. Eksiklerin yerini başkaları kapatır. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız, kendimize bakacağız. Kendimiz gibi oynarsak istediğimiz sonucu alırız. Onlar bizi biliyor, biz de onları biliyoruz. Biz yarın stadımızda oynayacağız. Bazen kazanır, bazen kaybederiz ama son dakikaya kadar savaşacağız. Şunu unutmamak gerekiyor yarın ki maçta biletler 100 liradan başlıyor. Babalar çocuklar geliyor, harçlık biriktirip gelenler oluyor, onları sevindirmeye mecburuz\" açıklamasında bulundu.