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(Görüntülü Haber) TOKİ'nin konut belirleme kurası spor salonunda yapıldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) emekliler için 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' yoğun katılım nedeniyle spor salonunda yapıldı

10 Kasım 2017 23:14

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) emekliler için \'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası\' yoğun katılım nedeniyle spor salonunda yapıldı.

Aşağı Söğütönü Mahallesi\'nde TOKİ tarafından emekliler için yaptırılan 484 adet 2+1 konut için Eskişehir Atatürk Stadyumu\'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine, emekliler ve yakınları katılırken, 3 şehit yakını ile 19 engelliye öncelik tanındı. Konutları belirlenen emekliler, 16 Kasım- 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Eskişehir\'deki Ziraat Bankası Sıhhiye Şubesi\'ne giderek, yüzde 12 peşinat 180 ay vade veya yüzde 20 peşinat 240 ay vade alternatiflerinden birini seçecek ve peşinatlarını yatırarak sözleşmelerini imzalayacak. Konutların taksit ödemeleri ise konut teslimini takip eden ay başlayacak.

TOKİ\'nin kura çekimine katılan vatandaşlar, \"Uzun yıllardır ev sahibi olmanın hayaliyle yaşıyorduk. Artık evlerimize kavuşuyoruz. Çok mutluyuz\" ifadelerini kullandı.

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