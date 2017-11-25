(Görüntülü Haber) TOKİ’den ev sahibi olan engelli genç büyük sevinç yaşadı

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)-ANKARA’nın Sincan İlçesi’nde TOKİ sayesinde ev sahibi olan konuşma engelli 27 yaşındaki Soner Akpınar, cep telefonundan görüntülü arama yaparak işaret dili ile mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye genelinde inşa edilen konut projelerinde hak sahiplerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekilişleri hızla devam ediyor. Başkent Ankara’da Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 1. Bölge 1. Kısım projesinin konut alma hakkı ve konut belirleme kura çekilişi yapıldı. Ankara 15. Noter huzurunda yapılan çekilişte, 217 konutun hak sahipleri belli oldu. Kendilerine yapılan kura çekilişinde TOKİ sayesinde ev sahibi olan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. ENGELLİ GENÇ MUTLULUĞUNU ARKADAŞLARI İLE PAYLAŞTI Yapılan kura çekilişine babası Tamer Akpınar ile birlikte katılan konuşma engelli Soner Akpınar, kurada ismi açıklanınca büyük sevinç yaşadı. Soner Akpınar, cep telefonundan görüntülü arama yaptığı arkadaşlarına mutluluğunu işaret dili ile anlatması dikkat çekti. Baba Tamer Akpınar, çok sevinçli olduğunu söyleyerek, “Ben emekliyim. Benim 3 tane oğlum var, biri yanımda kalıyor. Bu evi de Soner’e aldık. Çok sevinçliyim. Oğlumun maaşı yetmezse ben ona takviye yapacağım” dedi. SEVİNCİNİ TÜRK BAYRAĞI AÇARAK YAŞADI Yine TOKİ sayesinde 62 yaşında ev sahibi olan Ayşe Küçükyavuz, kurada ismi açıklanınca yanında getirdiği Türk Bayrağını açarak büyük sevinç yaşadı. İki çocuk annesi Küçükyavuz, “Vallahi çok heyecanlıyım ellerim titriyor şuna bak. Açılır açılmaz salı günü hemen başvuruyu yaptım. Bütçemize göre 2+1\'e baş vurduk. Yeter o bize. Keşke ötekilere de çıksaydı. Üzülmesin hiç kimse. Çok sevinçliyim. Hiç aklımda yoktu” diye konuştu.