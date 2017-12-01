(Görüntülü Haber) TOKİ kurasında oğlunun adı çıkınca mutluluk gözyaşı döktü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)tarafından Karaman\'da yapılan konutların kura çekiminde 492 kişi ev sahibi oldu. Kura çekimi sırasında oğlunun isminin okunduğunu duyan Zeynep Akal, mutluluk gözyaşları döktü. Ardından oğlunu telefonla arayıp müjdeli haberi verdi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman\'da Kırbağ Mahallesi\'nde satışa sunulan 492 konut için bugün Kazımkarabekir Spor Salonu\'nda kura çekimi yapıldı. 492 konut için 2 bin 751 kişi başvuruda bulundu. Kura çekimini başvuruda bulunanlar heyecanla izledi. Kura sonucu ismi okunanlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun isminin kurada okunmasının ardından sevinç gözyaşlarına boğulan Zeynep Akal, bir süre ağladıktan sonra oğlunu telefonla arayıp, \'\'Oğlum, vallahi sana ev çıktı. Kuzum hadi hayırlı olsun\'\' diyerek müjdeli haberi verdi. Kura sonucu ismi okunan Rukiye Karaduman, ilk kez ev sahibi olduğunu belirterek, \'\'67 yaşındayım artık kendi evim oldu. Çok mutluyum. 450 lira bedelle kirada oturuyordum artık kendi evimde oturacağım Allah herkese nasip etsin” dedi. \'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAĞIM\' Kura çekilişine umutsuz geldiğini, kendisine ev çıkmayacağını düşündüğünü belirten Fikret Sarıgül ise, \'\'Benim için sürpriz oldu. Çok mutluyum. 7 yıllık evliyim, kirada oturuyordum. Devletimizden Allah razı olsun. TOKİ’ye yazıldım. Bu sayede kurada ismim çıktı. Kira öder gibi ev sahibi olacağım için çok çok sevinçliyim\'\' dedi.