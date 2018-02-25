(Görüntülü Haber) TOKİ Başkanı Turan: Mutlak kalite prensibi ile çalışıyoruz

Eyyüp BURUN- Cansel KİRAZ/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gaziantep\'te gaziler ve şehit yakınlarına yönelik yaptırılan toplu konutlarda incelemelerde bulundu. Ergün, kurum olarak önceliklerinin kalite olduğunu belirterek, \"Mutlak kalite prensibi ile çalışıyoruz. Kendi oturmadığımız evleri teslim almıyoruz\" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Turan, gaziler ve şehit yakınlarına yönelik Mavikent Mahallesinde yapılan toplu konut alanını ziyaret etti. Burada inşası devam eden konutlar hakkında bilgi alan Turan, örnek daireleri inceledi. Gaziantep\'in, TOKİ\'nin en çok konut yaptığı şehirlerden birisi olduğunu dile getiren Turan; şunları dedi: \"Bugüne kadar kentte yaklaşık 21 bin konut yaptık ya da yapım aşaması devam ediyor. Şu anda Gaziantep\'te \'Kuzey Şehir\' adı altında Türkiye\'ye örnek olacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 3-4 bin konutun çalışması devam ediyor. İçinde bulunduğumuz şantiye gerçekten özel bir proje. Gaziantep genelinde yaşayan şehit yakını, gazilerimiz ve gazi yakını ailelerimiz için yapılmış konut alanı. Yakından takip ettiğimiz özellikli bir proje. Toplu Konut İdaresi\'nin son 3-4 yıldır uygulamaya çalıştığı yöresel mimarinin yatay daha düşük yapılaşma koşulları tabi bölgesine göre daha düşük yapılaşma koşulları. Bu bloklarda çevresine göre daha düşük katlı bloklar. Tabi geniş sosyal alanları da olan bir proje. Yine TOKİ\'nin son yıllarda ortaya koyduğu mutlak kalite prensibi ile çalışıyoruz. Gerçekten kaliteli konutlar. Burada şehit ve gazi yakınlarımızın onların değerli büyüklerine kullanılacak olan konutlar. Bizim arkadaşlarımızla konuştuğumuz şey şu; kendi oturmadığımız daireyi teslim almayacağız. Yani bu dairede ben oturacaksam kendi annemi, babamı içeri sokacaksak böyle teslim almamız gerekir.\"