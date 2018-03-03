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(Görüntülü Haber) TOKİ Başkanı Turan, Manisa Akgedik'teki konutları inceledi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi ile ortaklaşa 5 bin 500 konutluk projeyi yürüten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, Akgedik bölgesinde yapımı süren konutları inceledi

03 Mart 2018 19:40

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre Belediyesi ile ortaklaşa 5 bin 500 konutluk projeyi yürüten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi\'nin (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, Akgedik bölgesinde yapımı süren konutları inceledi. TOKİ Başkanı Turan, bu yaz sonuna kadar Akgedik bölgesindeki konutlarda, yaşamın başlayacağını dile getirdi. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde Yunusemre Belediyesi ile ortaklaşa yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemede bulundu. TOKİ Başkanı Turan\'a, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya eşlik etti. Başkan Yardımcısı Kaya\'dan ve inşaatı yapan firma yetkililerinden bilgiler alan TOKİ Başkanı Turan, Akgedik bölgesindeki projenin Türkiye\'de ilkler arasında yer alacak proje olduğunu ifade etti. Akgedik bölgesinde 5 bin 500 konutun ilk etabı olan 1700 konutun bitme aşamasında olduğunu ifade eden Turan, \"Şu anda 2 bin 700 konutun 1700\'ü bitme aşamasında, yaz aylarında hak sahiplerine teslim etmeyi düşünüyoruz. Diğer 1500 konutun ise yapımı devam etmekte ve önümüzdeki yıl bahar aylarında bu konutlarımızıda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu toplu konut projesi 5 bin 500\'e tamamlanacak. Bu yıl içerisinde bir ihale daha yapacağız. 5 bin 500 konut bittiğinde, TOKİ\'nin son 3-4 yılda ortaya koyduğu yatay, düşük katlı, biraz da yöresel kullanımlara dikkat edilen yapı modeli olacak\" diye konuştu. TOKİ Başkanı Turan, Akgedik bölgesine TOKİ\'nin 30 yıllık tecrübesini yansıttıklarını dile gitererek, \"Yapılan bu konutlar birkaç yıl sonra Türkiye\'deki şehircilik anlayışına, TOKİ\'nin 30 yıllık tecrübesinin yansıdığı, çok güzel, farklı bir yaşam alanı olarak hayata geçmiş olacak. Projede camiler, okul alanları, meydanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, komplike bir semt olacak. Bittiğinde yaklaşık 25-30 bin kişilik bir kasaba olacak. İlk olarak bu yazın sonunda burada 5 bine yakın vatandaşımız olacak\" dedi. TOKİ\'lerin sadece OSB\'de çalışan işçiler için olmadığının altını çizen Turan, \"Manisa bölgesinde sanayide gelmiş bir yer. Sanayi geliştiği için artan istihdama paralel olarak konut gerekiyor. OSB\'nin yakın olması sebebiyle çalışanlar şehir merkezine gidip gelmek zorunda kalmayacak. Ulaşabilecekleri fiyatla konut sahibi olacaklar. Burası sadece OSB\'de çalışan vatandaşlarımızın için değil. Farklı gelir grubundaki insanları da bir arada yaşatacak bir muhit. Orta gelir, dar gelir gruplarına da hitap eden konutlarımız olacak. Burada 25-30 bin kişilik, Anadolu\'da bir ilçe konumunda yer olacak\" diye konuştu. Soma ilçesinde şehit madenci aileleri için Gaziantep OSB\'nin finansmanını sağladığı projelerin tesliminin de önümüzdeki hafta içinde yapılacağını söyleyen Turan, \"Soma\'daki maden faciasında şehit olan madencilerimizin aileleri için Gaziantep OSB\'nin finansmanını sağladığı bir konut projesini bitirdik. Kuraları çekildi. Önümüzdekii hafta içerisinde tapuları dağıtmış olacağız. Şu anda birçok ilçemizde de TOKİ\'nin çalışmaları devam ediyor\" dedi. TOKİ Başkanı Turan son olarak, Yunusemre\'deki Gürle bölgesinde de bir toplu konut çalışması yapacaklarının ve projelerin hazırlanmaya başlayacağını dile getirdi. TOKİ Başkanı Turan açıklamasının ardından yapımı tamamlanan dairelerde incelemelerde bulundu. FOTOĞRAFLI

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