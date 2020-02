(Görüntülü Haber) TOKİ Başkanı Turan: Bu yıl 15 bin emekli vatandaşımızı ev sahibi yapacağız

Gül Kaba - Özgür Kumanovalı / İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İdare olarak 2017 yılında hiç ev sahibi olmayan 15 bin emekliyi ev sahibi yaptıklarını, 2018\'de de 15 bin emekliyi ev sahibi yapmayı hedeflediklerini söyledi. DHA\'nın sorularını yanıtlayan Turan, 2015 yılında hükümetin de aldığı bir kararla hemen hemen bütün projelerde yüzde 25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan emekliye sunduklarını söyledi ve \"2017 yılında 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu yılda hedefimiz hiç ev sahibi olmayan en az 15 bin emekli vatandaşımızı ev sahibi yapmak\" dedi. \"BURSA\'DA EMEKLİLER İÇİN BİN 100 KONUT YAPIYORUZ\" Bursa\'da emekliler için bin 100 konut yaptıklarını belirten Turan, \"Sadece şu anda görülmesini de istiyorum. Bursa\'da bin100 tane emekliler için konut yapıyoruz. Biz yaptık diye söylemiyorum çok da güzel oldu. Sadece bir projede emekli vatandaşlarımıza bin 100 konut verdik. Karabük\'te sadece emekli vatandaşlarımıza binin üzerinde konut yapıyoruz. Dolayısıyla arazi üretebildiğimiz her yerde emekli vatandaşlarımız da konut sahibi yapıyoruz\" diye konuştu. \"TALEBİN OLDUĞU HER YERDE, BU TALEBE ERİŞECEK MOTİVASYON İÇİNDEYİZ\" TOKİ\'nin kuruluş gayesinin hiç ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, \"Reklamlarda dönen yüksek gelir grubu TOKİ markalı projelerin amacı da düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızın, konut projelerinin finansmanını sağlamaktır. Arazi üretebildiğimiz ve talebin olduğu her yerde, bu talebe erişecek motivasyon içindeyiz. TOKİ 2023 hedefi 1 milyon konutken bunu 2015 yılında revize ettik, 1 milyon 200 bin konut hedefine çıkarttık. Bu hedefe matuf olarak son 2 yılda 60-65 bin konut üretimi yapıyoruz\" dedi. \" VATANDAŞLARIMIZ 300-400 LİRA TAKSİTLE EV SAHİBİ OLABİLİR\" Vatandaşlara 300-400 lira taksitle Anadolu\'da ev sahibi olabilecekleri çağırısında bulunan Turan, \"Vatandaşlardan ricam şu, bizi Anadolu\'da da takip etsinler. Bugün bile internet sitesine girip TOKİ sayfasında Anadolu\'nun birçok kasabasında 300-400 liradan taksitle eve taşındıktan sonra taksit ödemek kaydıyla dairelerimiz var. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için dost eli bir kuruluş olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. \"TOKİ\'DE \'SATILAMAZ KONUT\' DİYE BİR KAVRAM YOK\" Sosyal konutun hala büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Turan, \"TOKİ\'de \'satılmaz konut\' diye bir kavram yok. İnşaat sektörünü değerlendirirken sosyal konut segmentinde yapacak daha çok işimiz var ve asla durmamalıyız. Hedefimiz küçültmek değil büyütmektir. Ekonomik model olarak belli segmentlerde belki konut arzında fazlalık olabilir; ama, inşaat sektörü alt sektörlerle beraber Türkiye ekonomisi için lokomotif sektörlerden bir tanesidir. İstihdam içinde çok önemli sektörlerden bir tanesi. Türkiye\'nin büyümesinde payı olan sektörlerden biri. Türkiye büyüyecekse inşaat sektörü bugün olduğundan daha fazla büyümelidir\" dedi. \" ÖZEL SEKTÖR YÜKSEK GELİR GRUBUNDAN ZİYADE ALT VE ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELMELİDİR\" İhtiyacın olduğu alt ve orta gelir grubunda boşluk olduğunu kendilerinin de, zaten bu segmente konut üretimi yaptıklarını ifade eden Turan, \"Özel sektörde çok yüksek gelir grubundan ziyade alt ve orta gelir grubuna yönelmelidir. Belki çok alt gruba yönelmekte zorlanabilir ama orta gelir grubunu hedeflemeliler, diye düşünüyorum. İnşaat sektöründe dönemsel bazı yavaşlamalar olsa bile rakamlara da baktığımızda 2016\'nın 15\'den, 17\'nin de 16\'dan daha iyi olduğunu görüyoruz. 2018 yılında da bu sektörün lokomotif kuruluşlarından bir tanesi olarak sosyal konuttaki hedefimiz olan büyümeyi tutturacağız\" diye konuştu.