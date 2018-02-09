(Görüntülü Haber) TOKİ Başkanı Turan: 2018 yılı sonunda terör mağduru vatandaşlarımıza evlerinin tamamını teslim edeceğiz

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 60 bin sosyal konut üreterek geride bıraktıkları 2017 yılının ardından, 2018 yılında da 60- 70 bin arası konut üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Turan,\" Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari\'de terör mağduru vatandaşlarımız için 25 bine yakın konut inşaatına başladık. 2017 yılı sonunda teslim ettiklerimiz var, 2018 yılında tamamına yakınını teslim etmiş olacağız\" dedi. DHA\'nın sorularını yanıtlayan Turan, 2017 yılının kendileri için iyi bir yıl olduğunu söyleyerek, \"2017 yılının başında 60 bin sosyal konut üretimiyle yola çıktık. Şehirleri yatay ve yöresel mimari kullanarak inşa ettik. Mahalle konseptini içeren yapılaşmayı tercih ettik ve bu konuda da ciddi mesafeler kat ettik. 2018 yılında da hedefimiz 60-70 bin arası konut düzleminde kalmak\" dedi. \"2017 YILINDA DA ŞEHİRLERİ YATAY VE YÖRESEL MİMARİ KULLANARAK İNŞA ETTİK\" TOKİ\'de 2014 yılında kentsel tasarım ve mimari ölçeğinde birtakım değişimler yaşandığını belirten Turan, \"2017 yılında da şehirleri yatay ve yöresel mimari kullanarak inşa ettik. Mahalle konseptini içeren yapılaşmayı tercih ettik. Bu konuda da ciddi mesafeler aldık. TOKİ\'nin 2003 yılından sonra yıllık ortalama hedefi 45 bin konut, geçen yıl 60 bin konutu tamamladık bizim için iyi bir yıldı\" diye konuştu. \"2017 YILINDA İNŞA ETTİĞİMİZ 60 BİN KONUT İŞİMİZİN SADECE YÜZDE 50\'Sİ\" Turan, 2017 yılında konut dışında da birçok alanda faaliyet gösterdiklerine işaret ederek, \"Yaptığımız 60 bin konut işin yaklaşık yüzde 50\'si diğer yarısında ise kamunun ihtiyacı olan faaliyetler yürüttük. Bunlardan en önemlisi Suriye sınır duvarını inşa ettik. Onlarca okul, üniversite kampüsleri, stadyumlar, yurt binaları, güvenlik tesisleri ve bakanlık binaları yaptık\" dedi. \"TERÖRDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞLAR İÇİN YAPTIĞIMIZ 25 BİN KONUTUN TAMAMINA YAKININI BU YIL TESLİM EDECEĞİZ\" Turan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari\'de yıkılan ve tahrip olan binaların yerine 25 bin yeni konutun inşasına başladıklarını vurguladı ve ekledi: \"Yine 2017 yılının en önemli konularından bir tanesi Güneydoğu\'da çukur olaylarıyla başlayan ve yıkımlara sebep olan şehirlerin yeniden inşa edilmesiydi. 2010\'dan itibaren, Diyarbakır\'da hem Sur hem de dışında, Mardin Nusaybin\'de, Şırnak Cizre\'de, Silopi\'de, Hakkari Yüksekova ve İdil\'de bu il ve ilçelerin tamamında 25 bine yakın konut inşaatına başladık. 2017 yılı sonunda teslim ettiklerimiz var, 2018 yılında tamamına yakınını teslim etmiş olacağız.\" \"SOSYAL KONUTA ÇOK CİDDİ TALEP VAR\" Hedeflerinin 2018 yılında da 60-70 bin arası konut düzleminde kalmak olduğunu söyleyen Turan, \"Coğrafyamız çalkantılı bir dönemden geçiyor son 3 yılda TOKİ geçmiş yıllara oranla yaklaşık 1 buçuk katı daha fazla üretim yaptı. Bu yıl da hedefimiz o rakamları geçmek. Özellikle altını çiziyorum sosyal konuta çok ciddi talep var. Biz de buna yetişmek için uğraşıyoruz\" şeklinde konuştu.