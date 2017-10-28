(Görüntülü Haber) Tokat'ta trafik kazası sonrası sürücüler yumruk yumruğa kavga etti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta kamyonet ile kargo minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Sivas Caddesi\'nde meydana geldi. Aynı yöne seyir halinde olan kargo şirketine ait, Osman Çetin yönetimindeki 60 HY 371 plakalı minibüs, sağa dönerken, Halil Bayır yönetimindeki 60 HB 205 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile kargo minibüsü yol üzerinde bulunan köprüye doğru savruldu. Kaza sonrası iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kaza yerine sevk edilen polislerin müdahalesi ile kavga son buldu. Kavgada hafif yaralanan 2 sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

