T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tokat'ta öğrenciler suyun önemini anlattı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle özel bir ortaokulun öğrencileri farkındalık yaratmak için, kent merkezinde stant kurarak suyun önemini anlattı

22 Mart 2018 16:29

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle özel bir ortaokulun öğrencileri farkındalık yaratmak için, kent merkezinde stant kurarak suyun önemini anlattı. Öğrenciler kurdukları stantta suyun önemine dikkat çekmek için \"Gel vatandaş gel suya gel, bugün bedava yarın para ile\" diye pazarcı esnafı gibi bağırarak vatandaşlara su ikram etti.

​Tokat\'ta özel bir ortaokulun 7\'nci sınıf öğrencileri, Fen Bilgisi Öğretmenleri İsa Arslan\'ın öncülüğünde 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Yeraltı Çarşısı üzerinde etkinlik düzenledi. Öğrenciler, pazarcı nidaları eşliğinde suyun faydalarını sıraladı. Öğrenciler, \"Gel vatandaş gel, suya gel, bugün bedava yarın para ile\" diye pazarcı esnafı gibi bağırarak vatandaşlara su ikram etti. Öğrenciler ayrıca hep bir ağızdan \"Suyu israf etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime, boşa akan musluk gördüğümde kapatacağıma, çevremdeki herkesi su tasarrufu konusunda uyarıp, eğiteceğime, çevreme, doğaya ve tüm canlılara saygılı olacağıma, çevrenin dengesini bozmayacağıma, söz veriyorum\" şeklinde mesaj verdi.

Ayrıca öğrenciler sözlerini sınıfça yazıp besteledikleri \'Su\' adlı şarkıyı seslendirdi. Vatandaşlara su ikramında bulunan öğrenciler, yetişkin bireylerden su tasarrufu yapmaları konusunda istekte bulundu.

Okul Müdürü Ramazan Maviş, Dünya Su Günü\'nde bir farkındalık oluşturmak ve suyun dikkatli kullanımını teşvik etmek istediklerini söyledi.

Proje organizatörü Fen Bilgisi Öğretmeni İsa Arslan ise dünyada ve Türkiye\'de su kaynaklarının hızla tükenmekte olduğunu ifade ederek, \"Dünya Su Günü olması nedeni ile farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çocuklar bu konuda gayet bilinçliler, büyüklerine bugün örnek olmak istediler\" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKATMart Dünya Su GünüFen BilgisiArslanYeraltıAyrıcaVatandaşlaraOkul Müdürü Ramazan Maviş Dünya Su GünüProjeTürkiyeSu Günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24