(Görüntülü Haber) Tokat'ta muharip gazilerden Afrin harekatına destek yürüyüşü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'deki terör örgütü PKK/PYD\'lilere yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek yürüyüşü yaptı. Tokat kent merkezindeki Çekenli İş Merkezi önünde başlayan yürüyüşe sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla \'Her Türk asker doğar\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. \'CEPHEYE KOŞMAYA HAZIRIZ\' Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı, Bilal Özmen, \"Sultan Alparslan\'ın cuma namazı sonrası kefeni giyerek kapılarını açtığı bu toprakları, Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurtuluşu müjdelediği bu toprakları, 15 Temmuz\'da yiğitlerimizin kanı ile sulandığı bu toprakları asla kimse bölemez. Buna asla kimsenin gücü yetmez. Biz de gaziler olarak yeniden silahlarımızı alıp cepheye koşmaya hazırız. Bir kez daha onbeşliler diyarı Tokat\'tan hep birlikte haykırıyoruz. Ya istiklal ya ölüm\" dedi. Yürüyüşe destek veren köy muhtarları da cepheye gitmeye hazır olduklarını dile getirdi.