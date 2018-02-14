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(Görüntülü Haber) Tokat'ta Memur-Sen'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı sendikalar, yaptıkları basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Ha

14 Şubat 2018 18:09

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Memur Sendikaları Konfederasyonu\'na (Memur-Sen) bağlı sendikalar, yaptıkları basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Memur-Sen Şubesi üyesi yaklaşık 100 kişi, kent meydanında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Memur Sen İl Temsilcisi Suat Mantar, terör ve çatışmadan arındırılmış adil bir dünya istediklerini söyledi. Kimsenin kimseyi sömürmediği, hakça paylaşımın gerçekleştiği bir dünya için mücadele ettiklerini ifade eden Mantar şöyle konuştu: Ne var ki emperyalizm, başta bölgemizde olmak üzere sömürü düzenini sürdürmek için şiddeti ve terörü bütün dünya sathına yaymaktan çekinmemektedir. İçeride kimlerin, sözde savaş karşıtı söylemlerle algılarda cephe açmaya giriştiğini, daha da ötesi her zaman yaptıkları gibi emperyalizmi ve sömürüsünü gizleme niyetlendiğini çok iyi biliyoruz. Sözde barış yanlısı, gerçekte emparyal geminin tayfası olanlar, \'Savaşa karşı barış\', \'Savaş halk sağlığı sorunudur\', \'Barış, hemen şimdi\' beyanlarıyla, Türkiye\'nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için \'barış\' gibi mübarek bir kavramı dahi silaha dönüştürmek hesabı içindedirler. Biz sulh istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Fakat emperyalizm bölgemizden kovulmadan, emperyal taşeronu kanlı terör örgütlerinin kökü kazınmadan bunun sağlanamayacağını da çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de çok rahat şunu deklare ediyoruz. Türkiye, terörle mücadele ediyor, emperyalizme karşı da onurlu bir savaş veriyor.\'\' Basın açıklamasının sonunda Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen askerler için dua okundu.

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