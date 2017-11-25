(Görüntülü Haber) Tokat'ta kadınlardan şiddete kornalı protesto

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta bir grup kadın, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\' nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla, otomobilleriyle konvoy yapıp, korna çaldı. Kentte gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\' nedeniyle farkındalık oluşturmak için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Sosyal medya üzerinde yapılan çağrı üzerine bir grup kadın otomobilleriyle Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplandı. El bileklerine ve otomobillerin yan aynalarına kadına şiddetin simgesi olan mor kurdele bağlayan kadınlar, ayrıca araç camlarına \'Plaka 60 Tokatlıyız, Kadına Şiddete Karşıyız\' yazıları yapıştırdı. \'\'LÜTFEN KADINLARA YOL AÇIN\'\' Kadına şiddete karşı olduklarını göstermek amacı ile toplandıklarını kaydeden Fatma Esin Tuna, şöyle dedi: \"Şiddet görmüyor olmamız, şiddete karşı çıkmıyor anlamına gelmez. Herkes bu konuda duyarlı olmalıdır. Genelde şiddet görenlerin sessiz kaldığı yerlerde sessiz çığlığın bozulmasını ve artık sesli çığlık atılmasını savunuyoruz. Aynı zamana erkek kültüründe olan konvoy kültürümüz var. Biz de bugün konvoy yapacağız. Konvoyumuz da Tokat\'ımızı gezeceğiz. Amacımız farkındalık oluşturmak. İnsanlar genelde konvoylara bakıyorlar. Bizim konvoyumuz farklı bir konvoy olacak. Çok fazla sürat yapmayacak. Son derecede saygılı bir konvoy olacak. Kadınlar biraz araç kullanırken zorlanıyorlar. Erkekler hayatın her alanında olduğu gibi yollarda da hakim olmak istiyor. Lütfen kadınlara yol açın, kadınlar ilerlesinler.\" Kadınlar, açıklamanın ardından otomobillerine binerek, konvoy halinde kent merkezinde korna çalarak ilerledi.