(Görüntülü Haber) Tokat'ta görme engelliler için farkındalık etkinliği

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla \'Goalball\' maçı yapıldı, yürüyüş gerçekleştirildi. Tokat Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından kent merkezinde görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. İlk olarak Namık Kemal Ortaokulu\'nun bahçesinde görme engelli takım ile gözlerini bantla kapatan öğrencilerden oluşan takım Goalball maçında karşı karşıya geldi. Maç, görme engellilerin üstünlüğüyle sona erdi. Etkinliğe katılan Vali Ömer Toraman, görme engellileri toplumsal hayata teşvik etmeyi, onların gündelik hayatlarında karşılaştığı zorlukları anlamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, \'\'Çocuklarımız futbol oynadılar ve görme engellilerden oluşan takımımız galip geldi. Güzel bir etkinlik oldu\'\' dedi. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise Tokat’ın engelli dostu bir şehir olduğuna dikkat çekerek, \'\'Bu çocuklar bizim her şeyimiz. Bunlar bizim çiçeklerimiz, adeta onlar için bizler de elimizden ne geliyorsa, sonuna kadar yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Tokat engelli dostu bir şehir, engelsiz bir şehir, engelleri kaldıran bir şehir ve bunu da her platformda farkındalık oluşturmak suretiyle de zaten anlatmaya çalışıyoruz\'\' şeklinde konuştu. Maçın ardından protokol ve görme engelli öğrenciler Cumhuriyet Meydanı\'na kadar beyaz baston kullanarak kaldırımda yürüdü.