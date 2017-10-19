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(Görüntülü Haber) Tokat'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, FETÖ operasyonu kapsamında kimlik bilgilerinin kullanıldığını ileri sürerek, dolandırıcılık yapan 3 kişi, yakalandı

19 Ekim 2017 19:56

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, FETÖ operasyonu kapsamında kimlik bilgilerinin kullanıldığını ileri sürerek, dolandırıcılık yapan 3 kişi, yakalandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, dün öğle saatlerinde, Gülbahar Hatun Mahallesi\'nde oturan 52 yaşındaki M.K.\'yı telefonla aradı. Şüpheliler, FETÖ operasyonu yapacaklarını ve kendisinin kimlik bilgilerinin bir operasyonda kullanıldığını ileri sürerek, bunu gidermek için para M.K.\'dan istedi. Kısa süre sonra M.K., bankada bulanan 20 bin lirasını çekip, Behzat Bulvarı\'nda buluştuğu 50 yaşındaki M.C.\'ye parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K., polise haber verdi. Tokat Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Dolandırıcıların kullandığı taksiyi tespit eden ekipler, şüphelileri Yozgat’ın Saraykent İlçesi\'nde yakaladı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcıların kullandığı cep telefonlarıyla M.K.\'dan alınan 20 bin lira ele geçirildi. Dün akşam saatlerinde Tokat’a getirilen şüpheliler 50 yaşındaki M.C., 44 yaşındaki G.B. ve 30 yaşındaki taksi şoförü M.A., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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