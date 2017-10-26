(Görüntülü Haber) Tokat’ta evrakta sahtecilik operasyonu: 12 gözaltı

Halıl İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde sahte evrak ile mermi satın aldıkları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa İlçesi\'nde sahte evrak düzenleyerek tabanca mermisi alındığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından ilçe merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, 11 bulundurma ruhsatlı tabanca, 24 tabanca şarjörü, 527 adet 9 mm çapında mermi, 15 sahte mermi satın alma belgesi ele geçirdi, 12 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgusunun ardından, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğe Muhalefet Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlaması ile adliyeye sevk edildi.