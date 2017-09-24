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(Görüntülü Haber) Tokat'ta derbi maçı sonrası kavga

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyananan derbi maçın ardından iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı

24 Eylül 2017 12:25

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyananan derbi maçın ardından iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Süper Lig\'in 6’ncı haftasında oynanan, evsahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle biten Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe taraftarları, galibiyeti kutlamak için Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde toplandı. Burada iki takımın taraftarları karşı karşıya gelince, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada bölgede önlem alan polis ekipleri, biber gazıyla müdahalede bulundu. Olay yerine sevk edilen takviye polis ekiplerinin araya girmesi ile birlikte kavga büyümeden önlendi.

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