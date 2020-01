(Görüntülü Haber) Tokatlı kadınlardan Mehmetçik için örgü ve yaprak sarması

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Belediyesi\'ne bağlı Hanımeli kültür ve sanat merkezlerinde kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için kazak, atkı, bere ve boyunluk örerek, yaprak sarması hazırlıyor. Tokat Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında hizmete açılan Hanımeli kültür ve sanat merkezlerinde kadınlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için seferber oldu. Tokatlı kadınlar, askerlere ulaştırılmak üzere kazak, atkı, bere ve boyunluk ördü. Bazı kadınlar ise askerlerin yemesi için yaprak sarması hazırladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi\'nde askerler için örgü ören ve yaprak dolması hazırlayan kadınları ziyaret etti. Başkanı Eroğlu, \"Şu anda annelerimiz, teyzelerimiz, bacılarımız Afrin\'deki Mehmetçik\'imize göndermek üzere onların üşümemesi için bere, boyunluk, eldiven örmeye devam ediyorlar. Hepsinin eline sağlık, Allah razı olsun. Bu bacılarımızın duaları olduğu sürece evelallah bu milletin sırtı yere gelmez ve gelmeyecektir de. Yıllardan beri hep soruyorlar, \'Bu Türk milleti nasıl böyle dimdik durabiliyor. Nasıl böyle savaşlarda galip geliyor\' diye. İşte bunun sırrı; bir defa Allah\'a olan inanç, alınan dualar, şehitliğin ve gaziliğin bizim örfümüzde, adetimizde, dinimizde ne kadar önemli bir mertebe olmasında yatıyor. Şu anda bereler, eldivenler, boyunluklar örülüyor. Biz, onlara yünler aldık. Onlar da şu anda el emekleriyle örüyorlar. Birkaç gün daha devam edecek. Bittikten sonra biz, bu ürünlerimizi Afrin\'deki Mehmetçik\'imize göndereceğiz. Ordumuz ve devletimizin onlara her türlü teçhizatı veriyor; ama bu bir manevi destektir. Bu, manevi anlamda onların yanında olduğumuzu göstermektir\" diye konuştu. \'ÇANAKKALE RUHU, HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK\' Askerler için atkı ören Nihal Dizerci Gümüşel ise oğlunun sınırda görevli olduğunu belirterek, \"Benim oğlum, sınırda görev yapıyor. Biz, bu projeye başlarken, ilmikleri atarken, dua ederek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bere ve eldiven örüyoruz. Devletimiz, onlara her türlü imkanı sağlıyorlar. Onlara, bunların içerisinde yazdığımız küçük notları da göndereceğiz. \'Çanakkale ruhu\' hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek. Bizler, dualarımızla her zaman onların yanlarındayız\" dedi. Cuma gününe kadar tamamlanacak ürünler, belediye tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere ulaştırılmak üzere yola çıkarılacak.