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(Görüntülü Haber) Tokatlı kadınlar Mehmetçik için atkı-bere ördü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kadınların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için ördükleri kazak, atkı, bere ve boyunlukları düzenlenen törenle Mehmetçiklere gönderildi

17 Şubat 2018 00:27

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta kadınların, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için ördükleri kazak, atkı, bere ve boyunlukları düzenlenen törenle Mehmetçiklere gönderildi.

Kentin farklı noktalarında hizmete açılan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri\'ndeki kadınlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için seferber oldu. Tokatlı kadınlar, askerlere ulaştırılmak üzere kazak, atkı, bere ve boyunluk ördü. Örülen kazak, atkı, bere ve boyunluklar Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle Afrin\'e gönderildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Çoşkun Çakır, Celil Göçer, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, \"Burası onbeşlilerin şehri, onbeşlilerin uğurlandığı meydanda o gün onları uğurlayan anneler oğullarını vatan için uğurlamıştı. Bugün ise devletimiz her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor, ama bizim askerimize moral vermeye, moralini yükseltmeye ihtiyacımız var. Tüm Tokatlı annelerimizi tebrik ediyorum. Onlar tıpkı İstiklal savaşında Nene Hatunların torunları gibi bugünde üzerine düşeni yapıyorlar. Bu vatan asla bölünmeyecektir. Hain tuzak kurmaya çalışan teröristlere asla fırsat verilmeyecektir\" diye konuştu. Vali Ömer Toraman ise bu güzel desteklerinden dolayı Tokatlı hanımlara teşekkür ettiğini söyledi.

Daha sonra protokol üyeleri, Afrin\' e gönderilmek üzere hazırlanan kazak, atkı, bere ve boyunlukların sergilendiği alanı gezdi. 

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