(Görüntülü Haber) Tokat Çevre gönüllüsünden üreticilere 'çekirdek kabuğu' mektubu

Çevre gönüllüsünden üreticilere \'çekirdek kabuğu\' mektubu TOKAT\'ta daha önce çekirdek kabuklarının yere atılmaması konusunda çalışma başlatan çevre gönüllüsü Fatma Esin Tuna, bunda başarılı olamayınca bu kez çekirdek üretimi yapan 10 fabrikaya mektup gönderdi. Tuna, çekirdek paketlerinin üzerine sigaralarda olduğu gibi uyarı mesajları yazılmasını istedi. Tokat\'ta yaşayan çevre gönüllü Fatma Esin Tuna, daha önce çekirdek kabuklarının yere atılmaması konusunda çalışma başlattı. Kentte özellikle Yeşilırmak kenarında bulunan parklarda çekirdek kabuklarının yere atılmaması konusunda vatandaşları uyaran Fatma Esin Tuna, bunda başarılı olamayınca bu kez farklı bir yöntem seçti. Tuna, çekirdek üretimi yapan fabrikalara mektup göndererek paketleri ürünlerin üzerine kabukların yere atılmaması uyarısı içeren yazılar yazılmasını talep etti. Tuna, gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi: \"Artık tek çare sizsiniz. Çekirdek üretip sattığınız için biz o çekirdek kabuklarına maruz kalıyoruz. Çekirdek üretmeyin deme gibi bir şansımız olamayacağı için başka bir özel ricam olacak. Tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi uyarıcı ve caydırıcı yazıların çekirdek paketlerinde yazılmasını istiyorum. Acilen bilinç ve kültür oluşumunun sağlanması için sosyal sorumluluk projesini tüm çevrecilerle hep birlikte yapabiliriz.\" \"10 FABRİKAYA MEKTUP GÖNDERDİM\" Daha önce çekirdek kabuklarıyla ilgili çeşitli mücadeleler verdiğini söyleyen Tuna, \"Halılar serdik önlerine, \'evinizde atmıyorsanız parklarda da atmayın\' dedik. Hatta bire bir gidip çekirdek yiyenleri ikaz ettik. Zaman zaman bize sert çıkanlar oldu. Mücadeleler verdik ama artık bireysel olarak mücadele vermenin bir anlamı olmadığını, başarıya ulaşamayacağımızı ve bu sorunun sadece Tokat\'la sınırlı değil Türkiye çapında bir sorun olduğunu gördük. Dolayısıyla sorunun kaynağı çekirdek firmalarına \'bu çekirdekleri satmayın, yapmayın\' diyemeyiz. Ama bununla ilgili bilinçlendirici eğitimler vermesini, kamu spotu filmleri çekmesini, çekirdek kabukları ve kuruyemişlerin kabuklarının yere atılmamasının devamlı olarak vurgulanmasını istiyoruz. Paketlerin üzerine \'çekirdek kabuklarını lütfen yere atmayın\' şeklinde küçük bir not olabilir, yazı olabilir. Bu konuda kendilerinden acil yardım istiyorum. Ben dilekçelerimi yazdım postaya verdim. Eskişehir, Konya, İstanbul gibi illerde üretim yapan büyük 10 firmaya firmaya mektup gönderdim. İlla ki bunlardan bir tanesinin dönüş yapmasını bekliyoruz. Kamu spotu filmi çekebilir, bununla ilgili farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projeleri yapabilir. Biz de kendilerine bu konuda destek olmaya hazırız\" diye konuştu. Görüntü Dökümü: -Parklardan görüntü -Yerlerdeki çekirdek kabukları -Çevre gönüllüsünün paketlere yazılmasını istediği yazı -Konuşmaları Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) (Tür: Yurt)