(Görüntülü Haber) TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan İnebolu'ya okul sözü 

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesini ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilçeye okul yaptırma sözü verdi.



İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yeni hizmet binasının açılış törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İnebolu TSO Başkanı Şakir İşeri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. İnebolu TSO Başkanı Şakir İşeri, yıllardır beklenen İnebolu-Kastamonu duble yol yapımı çalışmalarının başladığını belirterek, \"Bu yolla Karadeniz-Akdeniz bağlantısında önemli bir nokta olacağız. Biz küçük bir ilçeyiz, bizim buraların deyimiyle çay kaşığıyla çay kuşu avlamaya çalışan insanlarız. Biz burada Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin faydalandığı devlet destekli ucuz maliyetli kredilerden faydalanmak istiyoruz. Bizim gibi küçük ilçeler için böyle bir çalışma yaparsanız çok yardımcı olmuş olursunuz. Göreve gelirken verdiğim sözlerden birisi de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin desteğiyle İnebolu\'ya bir okul kazandırmaktı. Biliyorum ki siz bize okul sözü vereceksiniz bundan eminim. Yerimiz hazır, buraya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sizden bunu istiyoruz\" diye konuştu.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada İnebolu\'ya okul sözü vererek şunları söyledi:



\"Onun olması için önce Allah\'ın ömür vermesi sonra görev vermesi lazım. Bu ikisi olduktan sonra sözüm söz haberiniz olsun. İnebolu Limanı konusu da bir an önce çözülmeli. Bu bölgede sanayileşmenin temeli bu liman. Bu iki iş biterse, İnebolu, İç Anadolu\'nun kapısı olur. Karadeniz ülkelerine ihracatın yolu açılır. Açık söylüyorum; siz bile İnebolu\'yu tanıyamazsınız. Güney ve Ege limanlarında doluluk var. Karadeniz limanları arasında da en yakın liman İnebolu Limanı.\"



