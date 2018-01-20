(Görüntülü Haber) TLB'den Atatürkçülük Okulları eğitimi

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- TÜRKİYE Liseliler Birliği (TLB) tarafından düzenlenen \'Atatürkçülük Okulları\'nın ilk eğitimi, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde verildi. Öğrencilere verilen eğitimde, \'Atatürkçülük\' ve \'Teşkilatçılık\' anlatıldı. TLB tarafından 21 merkezde düzenlenecek Atatürkçülük Okulu\'nun ilk eğitimi, Bodrumlu gençlere verildi. Bodrum\'daki bir otelde gerçekleştirilen eğitime; TLB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Türkiye Gençler Birliği Eğitim Sorumlusu Işıkgün Akfırat, TLB Bodrum Başkanı Yağız Coşkun ve birçok genç katıldı. \'Atatürk\' ve \'Teşkilatçılık\' konularında gençlerin bilgilendirildiği eğitimi TLB Genel Başkanı Yıldırım Gençer verdi. Gençler, Atatürk\'ün ulusal ve uluslararası kaynaklardan etkilendiği fikir akımlarını öğrendi. Gençer, 21 merkezde gerçekleştirecekleri bu okullar ile binlerce gence ulaşmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: \"Amacımız, Atatürk devrimlerini öğrenmek ve günümüzdeki ihtiyacını tekrar anlamak. Fetullah Gülen\'in \'altın nesil\' diye Türk milletinin önüne altın tepside sunduğu gençlik ve onu yetiştiren zihniyet, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirmiştir. 277 vatandaşımızı şehit verdiğimiz bu kalkışmadan sorumlu olan o altın nesildir. Okullarda andımızı yasaklayan, vatanseverliği ve Atatürkçülüğü mahkum etmeye çalışan zihniyet budur. Fakat aynı yanlışlar maalesef hâlâ devam etmektedir. Mustafa Sabri, Said-i Nursi gibi vatan ve millet düşmanlarının, Kurtuluş Savaşı\'nda mandacılığı savunan kişilerin isimleri bugün hâlâ Milli Egitim Bakanlığı\'na bağlı liselere verilmektedir. Yeni Fetullah Gülen\'lerin yapılanmasına alan açacak uygulamalara son verilmelidir. Eğitim politikalarındaki yanlış uygulamalarla terör örgütlerinin yüzünü güldürmeyelim. PKK ve FETÖ\'ye umut yaratan girişimlere \'dur\' diyelim. Cephede kahramanca savaşan Mehmetçiğimizin moralini bozmayalım.\" \"TLB KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİ HAZIRLAR\" Konuşmasını sürdüren Gençer, \"Eğer Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlara müdahalede yetersiz kalıyor ve hatta sorunları daha da büyütüyorsa, TLB kendi çözümünü kendi hazırlar. Düzenlediğimiz Atatürkçülük Okulları ile arkadaşlarımıza Milli Eğitim Bakanlığı\'nın unutturmaya çalıştığı değerleri tekrar hatırlatacağız. Türk devriminin kökenlerini öğreteceğiz. Atatürk\'ün yurt içinde ve yurt dışında etkilendiği fikir akımlarını öğreneceğiz. Atatürk\'ün lise yıllarından başlayarak teşkilatlı hayata verdiği önemi öğreneceğiz. Bu okullarda rekabet yok, not kaygısı yok. Bu okullarda paylaşmak var, birlikte öğrenmenin mutluluğu var, ülkemizin milli birliği ve bütünlüğü var, Atatürk ilke ve devrimleri var. Bu okullarda milli bilimsel ve laik eğitim var, ülkemizin kurucu felsefesini ve bizi biz yapan milli değerlerimizi öğrenmek var\" dedi. Yıldırım Gençer\'in konuşmasından sonra saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okuyan gençlere, yaklaşık 3 saat süren eğitim verildi.