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(Görüntülü Haber) Tiyatro oyuncusuna sahnede dayak

Fatih YILMAZTOKAT,(DHA) - Tokat'ta sahnelenen bir tiyatro oyununda seyircilere hitaben konuşma yapan A

14 Aralık 2017 15:29

Fatih YILMAZTOKAT,(DHA) - Tokat\'ta sahnelenen bir tiyatro oyununda seyircilere hitaben konuşma yapan A.S.Y., sahne arkasından çıkan bir kişi tarafından darp edildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara\'dan gelen özel bir tiyatro ekibi Kanlı Nigar isimli oyunu sahnelemek için Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı\'nda sahneye çıktı. Oyunculardan A.S.Y. ikinci perde başlamadan önce seyircilere hitaben bir konuşma yaptı ve seyircileri selamlayıp arkadaşlarını alkışladıktan sonra kulise yöneldi. Bu esnada sahne arkasından çıkan ve organizatör firma çalışanlarından olduğu öğrenilen S.Ş., A.S.Y.\'ye kafa atarak saldırıda bulundu. Sahnede yaşanan saldırı izleyicilerden büyük tepki alırken, A.S.Y.\'nin hastanedeki tedavisinin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayetçi olduğu, sonrasında da şehri terk ettiği öğrenildi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilen kavganın alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilirken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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