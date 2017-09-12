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(Görüntülü Haber) TIR'larla taşınan RES türbin pervanaleri 4 günde götürülebildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - RÜZGAR Enerji Santrali'nin (RES) türbinini oluşturan pervanelerini taşıyan araçlar, İzmir'den normalde 12 saatte gidilen Gaziantep'e 4 günde ulaşabildi

12 Eylül 2017 21:28

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - RÜZGAR Enerji Santrali\'nin (RES) türbinini oluşturan pervanelerini taşıyan araçlar, İzmir\'den normalde 12 saatte gidilen Gaziantep\'e 4 günde ulaşabildi. Her biri 64 metre uzunluğunda olan pervaneleri taşıyan TIR\'ların geçişi sırasında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Gaziantep\'in Nurdağı İlçesi\'nde kurulacak RES\'teki rüzgar türbinlerinin pervanelerini taşıyan TIR\'lar, polis kontrolünde Kahramanmaraş\'tan geçti. Her biri 64 metre uzunluğunda olan pervaneleri taşıyan 6 TIR, polis eskortluğunda ilerlerken, virajlarda dorsenin dönüşü uzaktan kumanda ile sağlayan operatörleri taşıyan firmaya ait özel araçlar da TIR\'ların peşinden bir an olsun ayrılmadı. TIR\'lar, Kayseri- Kahramanmaraş karayolundan kent merkezine girdikten sonra güvenli bir şekilde şehri terk etti. TIR sürücülerinden Ethem Şaylan, taşıdıkları yükün hem çok uzun hem de çok ağır olması nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerlediklerini söyledi. Şaylan, \"Pervanelerin her biri 14.5 ton ağırlığında ve 64 metre uzunluğunda. İzmir\'in Menemen İlçesi\'nden yükledik Gaziantep Nurdağı\'na götürüyoruz. 4 gündür yollardayız 50\'nin üzerinde hız yapamıyoruz ve polis eskortuyla gidiyoruz. Bazen şehir merkezlerinde polisler yolları trafiğe kapatıyor\" diye konuştu.

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