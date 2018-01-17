(Görüntülü Haber) Tır'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde Tır\'la çarpışan otomobilde sürücü Hüseyin Yılmaz (45) yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 70\'inci kilometresindeki Sandıklı ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar\'dan Antalya istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen askeri malzeme taşıyan 06 TJ 763 plakalı Tır\'la aynı yönde giden Hüseyin Yılmaz idaresindeki 03 L 0155 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Hüseyin Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Yılmaz, Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hüseyin Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz\'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.