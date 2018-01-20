(Görüntülü Haber) Tirkeş Mahallesi camilerine kavuştu

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU SARUHANLI (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi\'nde, yaklaşık bir yıl önce camilerinin yıkılmasının ardından, yenisi yapılana kadar ölmeyi yasakladığını açıklayan Muhtar Bilal Arslan, arzu ettiği camiye kavuştu. Saruhanlı\'nın kırsal mahallerinden biri olan, 1200 nüfusa sahip Tirkeş Mahallesi\'nin Muhtarı Bilal Arslan, yaklaşık bir yıl önce mahalledeki 60 yıllık caminin yıkılmasının ardından, yeni yapılana kadar ölmeyi yasakladığı açıklamasıyla gündeme geldi. Aradan geçen bir yılın ardından, Muhtar Arslan, hem Saruhanlı Belediyesi\'nin hem de mahalle sakinlerinin destekleriyle camiyi yaptırdı. Yeni yaptırdıkları caminin yaklaşık 1 ay önce faaliyete geçtiğini dile getiren Arslan, artık caminin musalla taşının ve Almanya\'daki amcasının vefatı üzerine oradan getirilele birlikte 2 tabutlarının bulunduğunu dile getirdi. Muhtar Arslan, Geçtiğimiz yıl mahalledeki camimiz eski olduğu çeşitli yerlerinde yıkıklar oluştu. Daha sonra Saruhanlı Kaymakamlığına başvurarak \'Camimimiz yıkılıyor ve biz bunu yenilemek istiyoruz\' dedik. Ardından Saruhanlı Belediyesi\'ne başvurdum, yıkılması kararı aldırdım. Yıkım esnasında camideki musalla taşımız da zarar gördü, tabutlarımızım hepsi de kırıldı. Tabutlar ve musalla taşı olmadıktan sonra ben de mahallede halka anons yaparak, \'İkinci bir emre kadar ölüm yasağı koyuyorum\' dedim. Ölüm yasağı koyduğum süreçte, yaklaşık 2 gün sonra Almanya\'daki amcam vefat etti. Bu zamana kadar geçen süreç içerisinde Saruhanlı Belediyemizin ve mahalle sakinlerimizin yardımlarıyla camimizi tekrar yaptırdık. Yaklaşık 400 bin TL\'ye mal oldu. Artık musalla taşımız da iki tane tabutumuz da var dedi.