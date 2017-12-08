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(Görüntülü Haber) TIR'ın dorsesinde 16 mülteci yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, bir TIR'ın dorsesinde Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli ve Afgan 16 mülteci, yakalandı

08 Aralık 2017 17:32

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da, bir TIR\'ın dorsesinde Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli ve Afgan 16 mülteci, yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkez Süleymanpaşa ilçesinde, çevre yolu üzerinde bulunan TIR parkındaki bir TIR\'ın dorsesinde arama yaptı. Aramada, dorsenin içinde 4\'ü çocuk, 1\'i hamile kadın olmak üzere Suriyeli ve Afgan 16 mülteci yakaladı. Mültecilerin yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gittikleri belirlendi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan TIR sürücüsü, mültecilerin dorseye nasıl girdiklerini bilmediğini öne sürerek, \"Benim uyuduğum sırada girmiş olabilirler\" dedi. Mülteciler, Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Gözaltındaki TIR sürücüsü ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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