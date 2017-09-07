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(Görüntülü Haber) TIR'ın çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı

Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,(DHA) ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Celal Doğan yaralandı

07 Eylül 2017 22:46

Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,(DHA) ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, TIR\'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Celal Doğan yaralandı. Kaza, öğleden sonra Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Celal Doğan\'ın kullandığı 21 EP 520 plakalı otomobil\'e, sollamaya çalışan sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çapmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Celal Doğan yaralandı. Doğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürülüp tedaviye alındı.

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