(Görüntülü Haber) TIR’ın çarptığı kadın öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken TIR\'ın çarptığı 28 yaşındaki Rukiye Eren, öldü.



Kaza, akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdulkerim Gültekin yönetimindeki 33 CNB 74 plakalı TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk annesi Rukiye Eren\'e çarptı. Kazada, TIR\'ın altında kalan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren\'in cenazesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Polis, TIR şoförü Gültekin\'i gözaltına aldı.