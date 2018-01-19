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(Görüntülü Haber) TIR'ın çalındığını ihbar etti, aracı sattığı ortaya çıktı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, polise TIR'ın çalındığı ihbarında bulunan şoför, aracı sattığı iddiasıyla gözaltına alındı

19 Ocak 2018 20:04

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, polise TIR\'ın çalındığı ihbarında bulunan şoför, aracı sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, 17 Haziran 2017 tarihinde, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Y.K.\'ya ait 81 EM 509 plakalı TIR, iddiaya göre, Bağdat Caddesi üzerinde park halindeyken çalındı. Polis, TIR şoförü S.Y.\'nin (38) ihbarıyla araştırma başlatırken, MOBESE ve plaka tanıma sisteminden aracın Gebze\'de bulunduğunu, bir otomobilin öncülük yaptığını belirledi. Polis, otomobilin sürücüsü M.E.\'yi İstanbul Tuzla\'da düzenlediği operasyonla yakaladı. M.E., ifadesinde, TIR şoförü S.Y.\'nin, aracın çalınmasını planladığını ve A.K. aracılığıyla kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Polis, A.K.\'yi Tuzla\'da, TIR şoförü S.Y.\'yi ise Derince ilçesindeki evinde gözaltına aldı. TIR şoförü S.Y., iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Y., M.E. ve A.K., adliyeye sevk edildi.

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