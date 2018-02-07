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(Görüntülü Haber) TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

07 Şubat 2018 16:10

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki TIR\'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza saat 08.00 sularında Antalya- Afyonkarahisar karayolu Sandıklı TOKİ kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar\'dan Antalya istikametine giden Mustafa İbiş (30) yönetimindeki 66 AT 928 plakalı otomobil yoğun sisin de etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 81 KE 348 plakalı demir boru yüklü TIR\'ın dorsesine çarptı. Kaza sonrası çarpma etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mustafa İbiş, 112 ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Mustafa İbiş daha donra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa İbiş\'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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