(Görüntülü Haber) TIR'a arkadan çarpan taksinin şoförü öldü

Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, emniyet şeridindeki TIR\'a arkadan çarpan taksinin şoförü 32 yaşındaki Mustafa Akyürek, öldü. Kaza, bu sabah İzmir Çevreyolu Otogar yol ayrımında meydana geldi. Yönetimindeki 35 T 6352 plakalı taksi ile Işıkkent\'ten Karşıyaka yönüne giden Mustafa Akyürek, emniyet şeridinde, 46 yaşındaki Mustafa Demirel yönetimindeki 35 VF 671 çekici, 35 ESE 63 dorse plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına girerek hurdaya dönen taksinin şoförü Akyürek öldü. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazadan sonra şoka giren TIR şoförü Demirel, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada ölen Akyürek\'in cesedi AKS 110 ekipleri tarafından uzun çabaların ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Akyürek\'in ölüm haberini alarak gelen kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bekar olduğu belirtilen Mustafa Akyürek\'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. TIR\'ın emniyet şeridinde park halinde mi, yoksa hareket halinde mi olduğunun belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri araştırma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.