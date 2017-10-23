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(Görüntülü Haber) TIR yolda duran taraftarları taşıyan otobüse çarptı: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, TIR'ın yolda duran otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

23 Ekim 2017 14:31

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, TIR\'ın yolda duran otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. TIR\'da bulunan meşrubat kutuları etrafa dağıldı.

Kaza, dün gece D-130 Karayolu Değirmendere Yalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Tutak yönetimindeki 45 KH 636 plakalı Manisaspor taraftarlarını taşıyan Manisa Seyahat firmasına ait otobüs yolda durdu. Sinan Toplu yönetimindeki 41 KP 135 plakalı TIR da, yolda duran otobüse arkadan çarptı. TIR sürücüsünün son anda manevra yapması ile otobüsün sol arka kısmı hasar görürken, otobüste bulunan Kenan Kıranlı ve Nurettin Poyraz yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında TIR dorsesinde bulunan meşrubat kutuları yola saçıldı. Yol, kısa süre ulaşıma kapanırken, yola saçılan meşrubat kutuları temizlenmesi ve araçların  kaldırılması ile yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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