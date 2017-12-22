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(Görüntülü Haber) TIR, polis kulübesinin üzerine devrildi: 1'i polis, 3 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsü uyuduğu iddia edilen pamuk balyası yüklü TIR, polis kontrol noktasındaki zırhlı kulübenin üzerine devrildi

22 Aralık 2017 12:13

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta sürücüsü uyuduğu iddia edilen pamuk balyası yüklü TIR, polis kontrol noktasındaki zırhlı kulübenin üzerine devrildi. Kazada yıkılan kulübenin altında kalan 1 polis ile TIR\'daki 2 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu\'ndaki polis uygulama noktasında meydana geldi. Şanlıurfa\'dan Kayseri\'ye giden 39 yaşındaki Yusuf Yıldız yönetimindeki 38 JM 420 plakalı TIR, iddiaya göre sürücünün uyuması üzerine kontrolden çıkarak uygulama noktasında zırhlı polis kulübesinin üzerine devrildi. Kazada duvarları yıkılan kulübe ile zırhlı aracın arasında kalan polis memuru Recep Çağlar Deniz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası kulübenin altından çıkarılan Recep Çağlar Deniz ile kazada yaralanan TIR sürücüsü Yusuf Yıldız ve yanında bulunan kardeşi 35 yaşındaki Ahmet Yıldız ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de, hastaneye giderek doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İnci, \"Şanlıurfa Suruç\'tan çıkan bir TIR, uyku haliyle zırhlı kulübemize giriyor. Çok şükür arkadaşımızın bir şeyi yok, ezilmeler ve birkaç kırığı var. Şu an müşahede altında. İnşallah iyi olacak. Şu an doktorlarımız ilgileniyor\" diye konuştu.

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