T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Salih Yıldız (53) yaşamını yitirdi

16 Nisan 2018 16:26

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Salih Yıldız (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece, İslahiye- Gaziantep yolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum ocağına girmek için manevra yapan Abdulkadir Bilen (32) yönetimindeki 27 BAB 05 plakalı TIR ile İslahiye yönünden gelen Salih Yıldız\'ın kullandığı 10 TT 062 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Yıldız, yaşamını yitirdi. Salih Yıldız\'ın cenazesi, götürüldüğü Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. TIR sürücüsü Abdulkadir Bilen, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHAGAZİANTEP TIRSalih YıldızKazaGaziantepKumAbdulkadir BilenBABTIRTTKazadaYıldızyaşamınıGaziantep Adli Tıp KurumuBilen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24